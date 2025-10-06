Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Надеюсь, будет прогрессировать». Арсич — об арендованном Рыжове перед игрой с МБА-МАИ

«Надеюсь, будет прогрессировать». Арсич — об арендованном Рыжове перед игрой с МБА-МАИ
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич перед матчем с МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ высказался об арендованном у «Зенита» центровом Егоре Рыжове.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рыжов не показал свой максимум в игре против «Локо». Есть вещи, которые мы должны выполнять как команда. Он хорошо действовал на подборах, у него большой потенциал, и с первых минут было видно, что такой игрок нам необходим. Я надеюсь, что он будет прогрессировать и через месяц станет ещё лучше», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

Рыжов по окончании сезона-2024/2025 планировал уехать в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA), но его переезд сорвался. Позже юниор «Зенита» продлил контракт с санкт-петербургским клубом и был отдан в аренду красноярцам.

Сейчас читают:
Егору Рыжову сильно повезло. «Енисей» — идеальное место для его карьеры
Егору Рыжову сильно повезло. «Енисей» — идеальное место для его карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android