«Надеюсь, будет прогрессировать». Арсич — об арендованном Рыжове перед игрой с МБА-МАИ

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич перед матчем с МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ высказался об арендованном у «Зенита» центровом Егоре Рыжове.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Енисей Красноярск

«Рыжов не показал свой максимум в игре против «Локо». Есть вещи, которые мы должны выполнять как команда. Он хорошо действовал на подборах, у него большой потенциал, и с первых минут было видно, что такой игрок нам необходим. Я надеюсь, что он будет прогрессировать и через месяц станет ещё лучше», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

Рыжов по окончании сезона-2024/2025 планировал уехать в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA), но его переезд сорвался. Позже юниор «Зенита» продлил контракт с санкт-петербургским клубом и был отдан в аренду красноярцам.