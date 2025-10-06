Тренер «Енисея» Арсич объяснил, что нужно команде для победы над МБА-МАИ

Главный тренер БК «Енисей» Йовица Арсич рассказал, что нужно красноярцам для того, чтобы победить МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ, который начнётся сегодня в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«МБА-МАИ» сохранили основной состав и усилились качественными игроками на каждую позицию. Чтобы играть с ними на равных, нужно контролировать игру в защите, ведь они действуют очень агрессивно на протяжении всех 40 минут. У них длинная скамейка, и каждый из 12 игроков способен усилить команду.

Нам нужно сыграть более сконцентрированно, чем в предыдущем матче: контролировать подбор, избегать невынужденных ошибок и не позволять сопернику убегать в быстрые контратаки», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.