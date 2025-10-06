Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Арсич объяснил, что нужно команде для победы над МБА-МАИ

Тренер «Енисея» Арсич объяснил, что нужно команде для победы над МБА-МАИ
Комментарии

Главный тренер БК «Енисей» Йовица Арсич рассказал, что нужно красноярцам для того, чтобы победить МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ, который начнётся сегодня в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«МБА-МАИ» сохранили основной состав и усилились качественными игроками на каждую позицию. Чтобы играть с ними на равных, нужно контролировать игру в защите, ведь они действуют очень агрессивно на протяжении всех 40 минут. У них длинная скамейка, и каждый из 12 игроков способен усилить команду.

Нам нужно сыграть более сконцентрированно, чем в предыдущем матче: контролировать подбор, избегать невынужденных ошибок и не позволять сопернику убегать в быстрые контратаки», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

Сейчас отвечают:
Насколько хорошо вы следили за трансферами Единой лиги? Тест из 20 вопросов
Тест
Насколько хорошо вы следили за трансферами Единой лиги? Тест из 20 вопросов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android