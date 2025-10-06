«Это уже другая команда». Защитник МБА-МАИ Платунов — о матче с «Енисеем»

28-летний разыгрывающий защитник Александр Платунов, выступающий за команду МБА-МАИ, высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«В Екатеринбурге получился очень тяжёлый матч, но победа приносит дополнительную энергию, да и у нас было время, чтобы восстановиться и подготовиться к игре против «Енисея». Красноярцы в межсезонье очень сильно обновились, можно сказать, что это уже другая команда, но в первой игре против «Локомотива-Кубань» они показали, что абсолютно конкурентоспособны, продемонстрировали качественный баскетбол.

С нетерпением ждём первой домашней игры сезона, хотим достойно выступить перед своими болельщиками и одержать победу», — приводит слова Платунова пресс-служба команды.