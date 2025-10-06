Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский ответил, можно ли сравнивать центрового УНИКСа Бингэма с легендарным Гарнеттом

Гомельский ответил, можно ли сравнивать центрового УНИКСа Бингэма с легендарным Гарнеттом
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о 25-летнем центровом УНИКСа Маркусе Бингэме.

— Владимир Александрович, у нас в лиге появился свой Кевин Гарнетт?
— УНИКС провёл отличную селекцию в межсезонье. Подписание Бингэма не только закрыло дыру на позиции «центра», которая образовалась после ухода Бако, но и позволила команде изменить рисунок в защите и в нападении. А сравнение с Гарнеттом — это пока комплимент. Станет ли Бингэм стержнем обороны команды в турнире Единой лиги — покажет время, — написал Гомельский на своём портале.

В выходные Маркус стал одним из героев матча с «Зенитом», который завершился разгромной победой казанцев со счётом 104:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
77 : 104
УНИКС
Казань
Зенит: Димитриевич - 14, Рэндольф - 13, Пойтресс - 12, Фрейзер - 8, Мартюк - 7, Воронцевич - 7, Узинский - 5, Жбанов - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Земский, Кривых
УНИКС: Бингэм - 22, Брайс - 22, Ли - 18, Пьерр - 16, Рейнольдс - 12, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 4, Захаров - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов
Сейчас читают:
Как же прекрасен УНИКС! Казанцы разложили «Зенит» по полочкам — без жалости
Как же прекрасен УНИКС! Казанцы разложили «Зенит» по полочкам — без жалости
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android