Гомельский ответил, можно ли сравнивать центрового УНИКСа Бингэма с легендарным Гарнеттом

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о 25-летнем центровом УНИКСа Маркусе Бингэме.

— Владимир Александрович, у нас в лиге появился свой Кевин Гарнетт?

— УНИКС провёл отличную селекцию в межсезонье. Подписание Бингэма не только закрыло дыру на позиции «центра», которая образовалась после ухода Бако, но и позволила команде изменить рисунок в защите и в нападении. А сравнение с Гарнеттом — это пока комплимент. Станет ли Бингэм стержнем обороны команды в турнире Единой лиги — покажет время, — написал Гомельский на своём портале.

В выходные Маркус стал одним из героев матча с «Зенитом», который завершился разгромной победой казанцев со счётом 104:77.