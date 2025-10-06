Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Гендиректор Единой лиги Корстин ответила, есть ли команда-лидер в сезоне-2025/2026

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин ответила, есть ли фаворит турнира в сезоне-2025/2026.

«Единоличного фаворита сезона нет. ЦСКА выглядит очень сильным и сыгранным, но есть и «Зенит», и УНИКС, и «Локомотив‑Кубань», которые проделали огромную работу в межсезонье.

Помимо основного турнира, теперь есть ещё и внутрисезонный кубок. Команды будут активно себя проявлять. Команды не из первой четвёрки тоже будут настраиваться, чтобы покусать лидеров», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Лидером сезона является УНИКС, который в двух матчах не потерпел ни одного поражения. На втором месте МБА-МАИ, но у москвичей на данный момент одна победа в одной встрече. ЦСКА и «Зенит» за два тура проиграли по одному матчу.

Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

