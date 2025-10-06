Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Видео: лучшие моменты первой игровой недели Единой лиги в сезоне-2025/2026

Видео: лучшие моменты первой игровой недели Единой лиги в сезоне-2025/2026
Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала лучшие моменты первой игровой недели сезона-2025/2026.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть его можно в группе Единой Лиге во «ВКонтакте».

В топ-10 лучших моментов попали:

Гарретт Нэвелс («Уралмаш»);
Маркус Бингэм (УНИКС);
Андрей Воронцевич, Владислав Емченко, Андрей Мартюк («Зенит»);
Евгений Минченко («Самара»);
Тайрелл Нэльсон («Уралмаш»);
Ройс Хэмм («Локомотив-Кубань»);
Самсон Руженцев (ЦСКА);
Александр Евсеев («Автодор»);
Виктор Сандерс, Террелл Картер («Бетсити Парма»);
Алекс Пойтресс, Трент Фрейзер («Зенит»).

Ранее в Единой лиге назвали символическую пятёрку первой игровой недели, в которую вошли четыре легионера.

Официально
Единая лига представила символическую пятёрку первой игровой недели сезона-2025/2026
