Видео: лучшие моменты первой игровой недели Единой лиги в сезоне-2025/2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала лучшие моменты первой игровой недели сезона-2025/2026.
Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть его можно в группе Единой Лиге во «ВКонтакте».
В топ-10 лучших моментов попали:
Гарретт Нэвелс («Уралмаш»);
Маркус Бингэм (УНИКС);
Андрей Воронцевич, Владислав Емченко, Андрей Мартюк («Зенит»);
Евгений Минченко («Самара»);
Тайрелл Нэльсон («Уралмаш»);
Ройс Хэмм («Локомотив-Кубань»);
Самсон Руженцев (ЦСКА);
Александр Евсеев («Автодор»);
Виктор Сандерс, Террелл Картер («Бетсити Парма»);
Алекс Пойтресс, Трент Фрейзер («Зенит»).
Ранее в Единой лиге назвали символическую пятёрку первой игровой недели, в которую вошли четыре легионера.