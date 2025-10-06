Видео: лучшие моменты первой игровой недели Единой лиги в сезоне-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала лучшие моменты первой игровой недели сезона-2025/2026.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть его можно в группе Единой Лиге во «ВКонтакте».

В топ-10 лучших моментов попали:

Гарретт Нэвелс («Уралмаш»);

Маркус Бингэм (УНИКС);

Андрей Воронцевич, Владислав Емченко, Андрей Мартюк («Зенит»);

Евгений Минченко («Самара»);

Тайрелл Нэльсон («Уралмаш»);

Ройс Хэмм («Локомотив-Кубань»);

Самсон Руженцев (ЦСКА);

Александр Евсеев («Автодор»);

Виктор Сандерс, Террелл Картер («Бетсити Парма»);

Алекс Пойтресс, Трент Фрейзер («Зенит»).

Ранее в Единой лиге назвали символическую пятёрку первой игровой недели, в которую вошли четыре легионера.