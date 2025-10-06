Скидки
Главная Баскетбол Новости

Гомельский: составы УНИКСа, «Зенита» и «Уралмаша» сбалансированы, но не сильнее ЦСКА

Гомельский: составы УНИКСа, «Зенита» и «Уралмаша» сбалансированы, но не сильнее ЦСКА
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о составах команд Единой лиги ВТБ.

«На сегодня, посмотрев игры первых двух туров, считаю, что составы УНИКСа, «Зенита» и «Уралмаша» выглядят очень хорошо сбалансированными. Но сказать, что эти составы сильнее, чем у ЦСКА или «Локо», я не могу», — написал Гомельский на своём портале.

На данный момент лидером сезона является УНИКС, который в двух матчах не потерпел ни одного поражения. На втором месте МБА-МАИ, но у москвичей на данный момент одна победа в одной встрече. ЦСКА и «Зенит» за два тура проиграли по одному матчу.

