Баскетбол

«Вечный вопрос. Можно найти 100 доводов». Ватутин — о лимите на легионеров в Единой лиге

Комментарии

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Единой лиге ВТБ.

«Лимиты устанавливают министерство и федерации, любая лига их исполняет. Исходим из того, что есть на данный момент. Вопрос лимита вечный, можно найти 100 доводов за пять легионеров, 100 доводов за шесть и 100 доводов за четыре.

Это как история с наполовину пустым и наполовину полным стаканом. Надо смотреть на заполненную половину: это классные игроки, которые делают лигу сильнее, в том числе иностранцы», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

На данный момент в Единой лиге действует лимит на шесть легионеров в заявке команды.

