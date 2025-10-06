Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент Единой лиги: с 2018 года была договорённость с командами НБА об играх

Президент Единой лиги: с 2018 года была договорённость с командами НБА об играх
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о возможности проведения товарищеских матчей с командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если бы не было ситуации с санкциями, которые нам мешают, мы бы давно это сделали. Такие истории раньше уже были, я сам в этой конструкции участвовал. NBA Live Tour в 2006-2007 году, Андрей Ватутин возил ЦСКА, играли с «Вашингтоном», «Лос‑Анджелес Клипперс», «Майами», «Торонто». История продолжалась бы дальше, если бы не нынешняя ситуация.

Внимательно следим за этим, как окно возможностей откроется — пожалуйста. У нас даже была предварительная договорённость с 2018 года. Там надо в расписание клуба за два года ставить слот, чтобы они планировали свой тур предсезонных игр. Потом, если они проходили нормально, можно было запрашивать официальные матчи со спонсорами и так далее. Лига и клубы готовы работать в этом направлении, ждём возвращения», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Вечный вопрос. Можно найти 100 доводов». Ватутин — о лимите на легионеров в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android