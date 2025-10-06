В «Лос-Анджелес Лейкерс» сделали подарок звёздному нападающему Сон Хын Мину

Пресс-служба футбольной лиги Major League Soccer (MLS) опубликовала в социальных сетях фотографию подарка от клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» для южнокорейского нападающего Сон Хын Мина, выступающего за «Лос-Анджелес».

Фото: MLS

В подарочной корзине присутствует кепка баскетбольного клуба и именная джерси нападающего, а также открытка, в которой написано: «Лос-Анджелес — это сообщество, полное энергии, возможностей и искренности, и мы так рады, что ты теперь являешься его частью. За вас болеет целый город и команда (-ы). Нам не терпится увидеть, какие удивительные вещи ты здесь будешь делать. За твою новую главу, «Лос-Анджелес Лейкерс».