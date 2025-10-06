Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Ожидал другой картины. Реальность — другая». Тренер «Локо» — о старте сезона для команды

Аудио-версия:
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин подвёл итоги матча с «Пари Нижний Новгород» (93:78) и высказался о начале сезона Единой лиги ВТБ для краснодарцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Робертсон - 17, Хантер - 10, Квитковских - 9, Коновалов - 9, Самойленко - 7, Попов - 6, Шеянов - 6, Хэмм - 4, Рябков - 3, Темиров - 2, Коско
Пари Нижний Новгород: Гэтлинг - 30, Хоменко - 16, Попов - 15, Карпенков - 6, Лукач - 4, Хантер - 4, Хвостов - 3, Буринский, Гришаев, Платонов, Зоткин

«[Об игре с «Пари НН»] В первой половине, особенно во второй четверти, мы страдали в нападении. Не могли реализовать моменты, которые создавали, а это были хорошие моменты. Во второй половине, наоборот — всё, что создали — забили. Много мячей свободных. Поймали какой-то кураж и в принципе в плане нападения вторая половина прошла лучше первой.

[О старте сезона] Я ждал другой картины — реальность оказалась другой. Сезон уже начался, имеем то, что имеем. Пытаемся к этому адаптироваться. Впереди у нас пять дней. Надеюсь, те кто играл [в последнем матче], будут здоровы. Сможем тренироваться более продуктивно. Также ждём травмированных, когда они вернутся в строй», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.

