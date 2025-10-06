«Ожидал другой картины. Реальность — другая». Тренер «Локо» — о старте сезона для команды

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин подвёл итоги матча с «Пари Нижний Новгород» (93:78) и высказался о начале сезона Единой лиги ВТБ для краснодарцев.

«[Об игре с «Пари НН»] В первой половине, особенно во второй четверти, мы страдали в нападении. Не могли реализовать моменты, которые создавали, а это были хорошие моменты. Во второй половине, наоборот — всё, что создали — забили. Много мячей свободных. Поймали какой-то кураж и в принципе в плане нападения вторая половина прошла лучше первой.

[О старте сезона] Я ждал другой картины — реальность оказалась другой. Сезон уже начался, имеем то, что имеем. Пытаемся к этому адаптироваться. Впереди у нас пять дней. Надеюсь, те кто играл [в последнем матче], будут здоровы. Сможем тренироваться более продуктивно. Также ждём травмированных, когда они вернутся в строй», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.