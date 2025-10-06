Скидки
«Атланта» не спешит предлагать новый контракт Дайсону Дэниэлсу

«Атланта» не спешит предлагать новый контракт Дайсону Дэниэлсу
«Атланта Хоукс» и защитник Дайсон Дэниэлс пока не достигли договорённости о продлении контракта. По данным инсайдера Джейка Фишера, переговоры между сторонами идут непросто из-за различий в финансовых ожиданиях и подходе к срокам соглашения. Об этом сообщает The Stein Line.

По данным источника, клуб проявляет осторожность, ссылаясь на нестабильность броска игрока и его ограниченный опыт выступлений в матчах плей-офф. В «Атланте» хотят увидеть, как 22-летний баскетболист проявит себя в сезоне под высоким давлением, прежде чем обсуждать долгосрочное продление.

В сезоне-2024/2025 Дайсон Дэниэлс принял участие в 76 встречах и в среднем набирал 14 очков, шесть подборов и 4,4 передачи за 34 минуты на площадке.

