В НБА конкретизировали планы по запуску европейской лиги в 2027 году

В НБА уточнили детали создания нового турнира — NBA Europe, запуск которого запланирован на 2027 год. Как сообщил директор лиги по Европе и Ближнему Востоку Джордж Айвазоглу в интервью L’Equipe, в соревновании примут участие 16 команд: 12 постоянных франшиз и четыре клуба, проходящие через квалификацию из других турниров.

По данным издания, структура NBA Europe будет частично основана на модели футбольной Лиги чемпионов. Рассматривается возможность участия двух клубов из Парижа, а среди потенциальных участников упоминается баскетбольная команда PSG.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о возможности проведения товарищеских матчей с командами Национальной баскетбольной ассоциации.