МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс рассказал, что поможет «Лейкерс» добиться успеха

Леброн Джеймс рассказал, что поможет «Лейкерс» добиться успеха
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что успех команды в новом сезоне НБА зависит от дисциплины и концентрации на мелочах.

«Нам нужно быть внимательными к деталям каждый день. Мы должны следить за каждой мелочью — в нападении, в защите, во всём. Западная конференция — это настоящее испытание, и, чтобы пройти его, нужно играть в баскетбол уровня чемпионата ежедневно.

Мы должны требовать ответственности друг от друга и понимать, что не каждое внимание к деталям приведёт к победе — иногда можно сыграть хорошо и проиграть, а иногда плохо — и выиграть.

Но всё это часть игры. Главное — оставаться сосредоточенными и внимательными, и я уверен, что мы это сделаем», — приводит слова Джеймса Lakers Nation со ссылкой на ESPN.

Комментарии
