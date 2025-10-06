AI-видео с Коби Брайантом, играющим в NBA 2K, набрало популярность в Сети

В соцсетях распространился ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором легенда НБА Коби Брайант якобы ведёт прямую трансляцию игры NBA 2K. Видео вызвало активное обсуждение пользователей, многие из которых выразили недоумение и раскритиковали подобное использование технологий.

Фото: X/@PurpGolded

Коби Брайант провёл 20 сезонов за «Лос-Анджелес Лейкерс» и завершил карьеру в 2016 году. 26 января 2020 года в возрасте 41 года Коби Брайант погиб при крушении частного вертолёта Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния).

