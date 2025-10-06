Гомельский заявил, что Ткаченко и Белостенный могли бы играть в НБА в конце 80-х

Российский телекомментатор и авторитетный баскетбольный эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о том, могли бы известные советские баскетболисты Владимир Ткаченко и Александр Белостенный выступать в Национальной баскетбольной ассоциации США в конце 1980-х годов.

По мнению Гомельского, у обоих спортсменов был уровень игры, позволяющий им конкурировать на этом уровне.

«Без сомнения, могли бы. И с успехом», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Владимир Ткаченко и Александр Белостенный были ведущими игроками сборной СССР по баскетболу в 1980-е годы. Ткаченко, как и Белостенный, выступал на позиции центрового.