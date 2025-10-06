Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский заявил, что Ткаченко и Белостенный могли бы играть в НБА в конце 80-х

Гомельский заявил, что Ткаченко и Белостенный могли бы играть в НБА в конце 80-х
Комментарии

Российский телекомментатор и авторитетный баскетбольный эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о том, могли бы известные советские баскетболисты Владимир Ткаченко и Александр Белостенный выступать в Национальной баскетбольной ассоциации США в конце 1980-х годов.

По мнению Гомельского, у обоих спортсменов был уровень игры, позволяющий им конкурировать на этом уровне.

«Без сомнения, могли бы. И с успехом», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Владимир Ткаченко и Александр Белостенный были ведущими игроками сборной СССР по баскетболу в 1980-е годы. Ткаченко, как и Белостенный, выступал на позиции центрового.

Сейчас читают:
Гомельский: составы УНИКСа, «Зенита» и «Уралмаша» сбалансированы, но не сильнее ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android