МБА-МАИ вырвала победу у «Енисея» в матче Единой лиги

Сегодня, 6 октября, на стадионе «Баскет-Холл» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной командой МБА-МАИ и клубом из Красноярска «Енисей». Встреча завершилась со счётом 78:77 (18:10, 18:27, 25:23, 17:17) в пользу команды из Москвы.

Наиболее результативным игроком московской команды стал лёгкий форвард Владислав Трушкин. Ему удалось набрать 16 очков и выполнить три подбора. Из команды гостей лучше всех себя проявил атакующий защитник Доминик Артис, за игру он смог набрать 25 очков.

Действующими чемпионами Единой лиги является московский клуб ЦСКА.

Достижения сборных России по баскетболу: