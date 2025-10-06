МБА-МАИ вырвала победу у «Енисея» в матче Единой лиги
Поделиться
Сегодня, 6 октября, на стадионе «Баскет-Холл» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной командой МБА-МАИ и клубом из Красноярска «Енисей». Встреча завершилась со счётом 78:77 (18:10, 18:27, 25:23, 17:17) в пользу команды из Москвы.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
78 : 77
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Трушкин - 16, Зубков - 11, Личутин - 10, Савков - 8, Исмаилов - 8, Барашков - 7, Певнев - 7, Платунов - 6, Воронов - 3, Зайцев - 2, Комолов, Огарков
Енисей: Артис - 25, Тасич - 15, Антипов - 12, Ведищев - 8, Коулмэн - 6, Рыжов - 6, Евдокимов - 3, Долинин - 2, Шлегель, Скуратов, Середа, Ванин
Наиболее результативным игроком московской команды стал лёгкий форвард Владислав Трушкин. Ему удалось набрать 16 очков и выполнить три подбора. Из команды гостей лучше всех себя проявил атакующий защитник Доминик Артис, за игру он смог набрать 25 очков.
Действующими чемпионами Единой лиги является московский клуб ЦСКА.
Сейчас выбирают:
Достижения сборных России по баскетболу:
Комментарии
- 6 октября 2025
-
21:24
-
20:43
-
20:15
-
19:23
-
18:47
-
18:33
-
17:40
-
16:48
-
15:48
-
14:58
-
14:32
-
13:58
-
13:49
-
12:58
-
12:39
-
11:57
-
11:50
-
11:16
-
10:54
-
10:00
-
09:30
-
04:30
-
03:30
-
02:30
-
00:32
- 5 октября 2025
-
23:31
-
23:06
-
22:26
-
21:41
-
21:20
-
20:51
-
20:34
-
19:34
-
19:24
-
18:50