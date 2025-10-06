Скидки
Гомельский заявил, что отсутствие Джекири не стало главной причиной поражения ЦСКА

Комментарии

Российский телекомментатор и авторитетный баскетбольный эксперт Владимир Гомельский прокомментировал недавнее поражение ЦСКА в матче с «Бетсити Пармой». По его мнению, отсутствие лидера команды Тони Джекири сыграло роль, однако основным фактором стало психологическое состояние игроков.

«Отсутствие Джекири является одной из причин, но не главной. Проиграли в психологическом настрое, в характере», — написал Гомельский на своём сайте.

ЦСКА уступил «Парме» в матче Единой лиги со счётом 80:83 (18:24, 14:18, 23:15, 25:25). Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал 29-летний американский разыгрывающий защитник Джален Адамс.

