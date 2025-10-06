Леброн Джеймс анонсировал «Второе решение»

Легенда НБА Леброн Джеймс сообщил о предстоящем анонсе, который назвал «Решение всех решений». Видео с объявлением появилось на его странице в социальной сети. В нём баскетболист сидит на стуле на съёмочной площадке, что напоминает его телевизионный спецвыпуск 2010 года «Решение».

«Решение всех решений. 7 октября. 12.00 по тихоокеанскому времени», — подписал баскетболист видеоролик в социальной сети, добавив хештег «Второе решение».

В 2010 году Леброн Джеймс сделал объявление о переходе из «Кливленда» в «Майами» в телевизионном спецвыпуске ESPN под названием «Решение». Это событие стало одним из самых обсуждаемых в истории НБА.