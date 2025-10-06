Скидки
Видео: Грег Попович наблюдает за тренировочным процессом Виктора Вембаньямы

Грег Попович, ныне исполняющий обязанности президента по баскетбольным операциям «Сан-Антонио Спёрс», наблюдал за работой 21-летнего французского баскетболиста Виктора Вембаньямы, играющего на позиции тяжёлого форварда и центрового. Видео опубликовал Fullcourtpass.

Грег Попович ушёл с поста главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» из-за проблем со здоровьем — в ноябре 2024 года он перенёс инсульт и с тех пор не появлялся на матчах команды в НБА. С 1996 по 2025 год он был главным тренером клуба.

Ранее «Чемпионат» подробнее рассказал о тренировочном процессе Виктора Вембаньямы.

