Тренер «Енисея» признал ошибки команды после поражения от МБА-МАИ

Главный тренер красноярского клуба «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги с МБА-МАИ. Игра завершилась со счётом 78:77 в пользу хозяев площадки.

«Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить. В течение девяти минут завершающей четверти мы действовали правильно, но в конце провалились, допустив слишком много ошибок. У нашей команды есть потенциал. Если не использовать свои шансы, соперник обязательно накажет. В концовке многим игрокам было непонятно, как действовать, и это показывает, что впереди у нас ещё много работы. Нам нужно научиться лучше использовать такие возможности», — приводит слова Арсича телеграм-канал БК «Енисей».