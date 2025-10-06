Тренер «Енисея» признал ошибки команды после поражения от МБА-МАИ
Главный тренер красноярского клуба «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги с МБА-МАИ. Игра завершилась со счётом 78:77 в пользу хозяев площадки.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
78 : 77
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Трушкин - 16, Зубков - 11, Личутин - 10, Савков - 8, Исмаилов - 8, Барашков - 7, Певнев - 7, Платунов - 6, Воронов - 3, Зайцев - 2, Комолов, Огарков
Енисей: Артис - 25, Тасич - 15, Антипов - 12, Ведищев - 8, Коулмэн - 6, Рыжов - 6, Евдокимов - 3, Долинин - 2, Шлегель, Скуратов, Середа, Ванин
«Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить. В течение девяти минут завершающей четверти мы действовали правильно, но в конце провалились, допустив слишком много ошибок. У нашей команды есть потенциал. Если не использовать свои шансы, соперник обязательно накажет. В концовке многим игрокам было непонятно, как действовать, и это показывает, что впереди у нас ещё много работы. Нам нужно научиться лучше использовать такие возможности», — приводит слова Арсича телеграм-канал БК «Енисей».
