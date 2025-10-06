Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: победный бросок Савкова, принёсший победу МБА-МАИ на последних секундах

Видео: победный бросок Савкова, принёсший победу МБА-МАИ на последних секундах
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхочковый бросок 23-летнего атакующего защитника Павла Савкова за одну секунду до конца встречи позволил московской команде из Москвы МБА-МАИ обыграть красноярский «Енисей».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео победного броска.

Видео доступно в телеграм-канале Единой лиги.

Сегодня, 6 октября, на стадионе «Баскет Холл» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной командой МБА-МАИ и клубом из Красноярска «Енисей». Встреча завершилась со счётом 78:77 (18:10, 18:27, 25:23, 17:17) в пользу команды из Москвы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
78 : 77
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Трушкин - 16, Зубков - 11, Личутин - 10, Савков - 8, Исмаилов - 8, Барашков - 7, Певнев - 7, Платунов - 6, Воронов - 3, Зайцев - 2, Комолов, Огарков
Енисей: Артис - 25, Тасич - 15, Антипов - 12, Ведищев - 8, Коулмэн - 6, Рыжов - 6, Евдокимов - 3, Долинин - 2, Шлегель, Скуратов, Середа, Ванин

Наиболее результативным игроком московской команды стал лёгкий форвард Владислав Трушкин. Ему удалось набрать 16 очков и выполнить три подбора. Из команды гостей лучше всех себя проявил атакующий защитник Доминик Артис, за игру он смог набрать 25 очков.

Материалы по теме
МБА-МАИ вырвала победу у «Енисея» в матче Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android