Видео: победный бросок Савкова, принёсший победу МБА-МАИ на последних секундах

Трёхочковый бросок 23-летнего атакующего защитника Павла Савкова за одну секунду до конца встречи позволил московской команде из Москвы МБА-МАИ обыграть красноярский «Енисей».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео победного броска.

Видео доступно в телеграм-канале Единой лиги.

Сегодня, 6 октября, на стадионе «Баскет Холл» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной командой МБА-МАИ и клубом из Красноярска «Енисей». Встреча завершилась со счётом 78:77 (18:10, 18:27, 25:23, 17:17) в пользу команды из Москвы.

Наиболее результативным игроком московской команды стал лёгкий форвард Владислав Трушкин. Ему удалось набрать 16 очков и выполнить три подбора. Из команды гостей лучше всех себя проявил атакующий защитник Доминик Артис, за игру он смог набрать 25 очков.