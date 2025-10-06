Умер отец баскетболиста Тони Паркера
Поделиться
Отец бывшего капитана сборной Франции по баскетболу Тони Паркера — Тони Паркер-старший — умер на 71-м году жизни. Его тело было обнаружено в доме сына под Лионом вечером в воскресенье, 5 октября, сообщает BFM RMC Sport со ссылкой на AFP. По данным прокуратуры Лиона, начато расследование для установления причин смерти.
Тони Паркер-старший родился в Чикаго и начинал баскетбольную карьеру в составе университета Лойолы (Loyola University Chicago) в 1970-х годах. После этого он выступал в Нидерландах за команды «Харлем» и «Лейдэн», где познакомился со своей будущей женой — матерью Тони Паркера. Позже он продолжил карьеру в Европе, играя за бельгийские и французские клубы, включая «Денен» и «Дьеп».
Комментарии
- 7 октября 2025
-
00:21
-
00:15
-
00:08
- 6 октября 2025
-
23:27
-
23:23
-
23:17
-
22:19
-
22:09
-
21:44
-
21:37
-
21:24
-
20:43
-
20:15
-
19:23
-
18:47
-
18:33
-
17:40
-
16:48
-
15:48
-
14:58
-
14:32
-
13:58
-
13:49
-
12:58
-
12:39
-
11:57
-
11:50
-
11:16
-
10:54
-
10:00
-
09:30
-
04:30
-
03:30
-
02:30
-
00:32