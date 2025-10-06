Скидки
Умер отец баскетболиста Тони Паркера

Умер отец баскетболиста Тони Паркера
Отец бывшего капитана сборной Франции по баскетболу Тони ПаркераТони Паркер-старший — умер на 71-м году жизни. Его тело было обнаружено в доме сына под Лионом вечером в воскресенье, 5 октября, сообщает BFM RMC Sport со ссылкой на AFP. По данным прокуратуры Лиона, начато расследование для установления причин смерти.

Тони Паркер-старший родился в Чикаго и начинал баскетбольную карьеру в составе университета Лойолы (Loyola University Chicago) в 1970-х годах. После этого он выступал в Нидерландах за команды «Харлем» и «Лейдэн», где познакомился со своей будущей женой — матерью Тони Паркера. Позже он продолжил карьеру в Европе, играя за бельгийские и французские клубы, включая «Денен» и «Дьеп».

