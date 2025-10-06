Скидки
Джа Морант выбыл минимум на неделю из-за растяжения связок голеностопа

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант получил растяжение связок левого голеностопа на тренировке команды в воскресенье, 5 октября. Статус игрока определён как week-to-week — его состояние будут оценивать еженедельно, сообщает журналист Демайкл Кол на своей странице в социальной сети X.

Морант точно пропустит как минимум три предсезонных матча «Мемфиса». Команда начнёт регулярный сезон без своего основного разыгрывающего, который в прошлом сезоне провёл 17 встреч после возвращения из дисквалификации. Контракт Моранта с «Гриззлиз» рассчитан до 2028 года, а его средняя статистика в прошлом сезоне составляла 25,1 очка и 8,1 передачи за игру.

