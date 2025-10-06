Карасёв: команда проявила характер — этого не хватало в прошлом сезоне

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счётом 78:77 в пользу московского клуба.

«Праздник баскетбола сегодня удался. Главное — победа, особенно когда она приходит на последней секунде. Болельщикам, думаю, игра понравилась. Спасибо всем, кто пришёл поддержать команду. Мы понимали, что матч будет сложным. Получив преимущество, немного потеряли концентрацию, за что соперник нас наказал. Хорошо, что команда проявила характер — этого не хватало в прошлом сезоне. Конечно, не хотелось бы доводить до таких концовок, но сейчас важно, что победили», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.