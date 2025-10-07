Скидки
Главный тренер «Бруклина» рассказал, как продвигается восстановление Егора Дёмина

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин по-прежнему не тренируется в полном объёме из-за травмы подошвенной фасции, полученной перед началом сезона. Как сообщил главный тренер команды Жорди Фернандес, россиянин пока не участвует в контактных упражнениях, но его восстановление идёт по плану.

«Пока без контакта. Оно продвигается так, как мы и ожидали. Каждый день Егор становится ближе к возвращению. Он активно поддерживает партнёров со скамейки. Конечно, хочет быть на площадке, но мы не беспокоимся — скоро он вернётся», — приводит слова Фернандеса Clutch Points.

На медиадне клуба Дёмин отметил, что не считает травму серьёзной.

