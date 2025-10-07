Экс-игрок НБА рассказал, как баскетболисты бежали из клуба после стрельбы рядом с Тайсоном

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Олден Полинайс рассказал, как вечер в клубе с американским боксёром-профессионалом Майком Тайсоном закончился стрельбой. По его словам, неизвестный выстрелил в девушку, с которой разговаривал боксёр, после чего все спортсмены бросились бежать.

«Весь зал отдыхал — мы, Майк Тайсон, девушки. Вдруг — хлопок, выстрел. Девушку, с которой говорил Майк, ранило в ногу. Все начали убегать. Мы бежали так быстро, что сами шутили потом: «Мы были как Усэйн Болт», — приводит слова Полинайса The Sport Rush со ссылкой на подкаст Byron Scott’s Fast Break.