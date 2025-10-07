Никола Топич пропустит более месяца после операции на яичках

20-летний сербский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Никола Топич выбыл из строя как минимум на месяц после хирургического вмешательства. Как сообщил инсайдер Марк Стейн, клуб подтвердил, что баскетболист перенёс операцию на яичках и пройдёт повторное обследование. Восстановление займёт от четырёх до шести недель.

Топич был выбран под 12-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2024 году. Дебют игрока в лиге уже откладывался: весь прошлый сезон сербский защитник пропустил из-за разрыва передней крестообразной связки. Теперь его первая игра за «Оклахому» ожидается не раньше ноября.