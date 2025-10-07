Кендрик Перкинс выбрал между «Лейкерс» и «Уорриорз» перед новым сезоном НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» в новом сезоне НБА.

«Я даю «Лейкерс» небольшое преимущество, потому что у них есть третья опция в атаке в лице Остина Ривза. Мы не знаем, кто станет третьей опцией для атаки «Голден Стэйт Уорриорз». Будет ли это Жонатан Куминга? Будут ли они полагаться на Бадди Хилда? Вот в чём вопрос», – сказал Перкинс на канале NBA on ESPN в YouTube.

Лука Дончич и Леброн Джеймс на медиадне «Лейкерс»: