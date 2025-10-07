«Чистая показуха, зачем?» Чемпион НБА раскрыл, сколько игроки платят за вина в ресторанах

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года в составе «Денвер Наггетс» Влатко Чанчар поделился подробностями относительно командных ужинах в североамериканской лиге. В настоящий момент Чанчар выступает за «Олимпию».

«Клуб покрывает часть расходов. Всё, что выше лимита, игроки платят сами. Есть неписаное правило — тот, кто зарабатывает больше всех, оплачивает счёт. Что поделать… В НБА вообще всё иначе. Цены просто безумные. Но игроки сами виноваты — заказывают вина по $ 4-5 тыс. Чистая показуха. Абсолютно излишне. Любое вино — это просто вино. Некоторые ещё и пахнут плохо, да и на вкус кислые.

Зачем всё это? Взял бы водки, напился — и всё. А потом, как только приносят счёт, американцы сразу начинают искать предлог, чтобы уйти: «Ой, надо руки помыть» — и исчезают», — сказал Чанчар на канале X&O's CHAT в YouTube.

