Результаты матчей Единой лиги 6 октября
6 октября состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ, в рамках которого прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом дня.
Единая лига. Результаты матчей на 6 октября:
МБА-МАИ — «Енисей» — 78:77.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
78 : 77
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Трушкин - 16, Зубков - 11, Личутин - 10, Савков - 8, Исмаилов - 8, Барашков - 7, Певнев - 7, Платунов - 6, Воронов - 3, Зайцев - 2, Комолов, Огарков
Енисей: Артис - 25, Тасич - 15, Антипов - 12, Ведищев - 8, Коулмэн - 6, Рыжов - 6, Евдокимов - 3, Долинин - 2, Шлегель, Скуратов, Середа, Ванин
Следующий игровой день состоится 9 октября, в рамках которого запланировано две встречи.
Согласно действующему регламенту, команды проведут регулярный сезон в четыре круга — по два матча дома и на выезде с каждым соперником. По итогам регулярного этапа восемь лучших команд получат прямые путёвки в стадию плей-офф. Напомним, прошлый сезон Единой лиги завершился чемпионством московского ЦСКА.
