Результаты матчей Единой лиги 6 октября

6 октября состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ, в рамках которого прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом дня.

Единая лига. Результаты матчей на 6 октября:

МБА-МАИ — «Енисей» — 78:77.

Следующий игровой день состоится 9 октября, в рамках которого запланировано две встречи.

Согласно действующему регламенту, команды проведут регулярный сезон в четыре круга — по два матча дома и на выезде с каждым соперником. По итогам регулярного этапа восемь лучших команд получат прямые путёвки в стадию плей-офф. Напомним, прошлый сезон Единой лиги завершился чемпионством московского ЦСКА.