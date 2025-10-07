«Эмоции зашкаливают». Савков раскрыл детали нервной концовки матча МБА-МАИ — «Енисей»

Атакующий защитник московской МБА-МАИ Павел Савков поделился своими впечатлениями после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», в котором именно его трёхочковый бросок в концовке принёс команде победу.

«Сейчас эмоции просто зашкаливают. Все счастливы. Игра была не самой хорошей в плане качества, но в итоге добились победы. Наверное, слишком рано расслабились и поверили в победу, когда довольно быстро оторвались в счёте на старте, «Енисей» нас наказал за это.

В итоге пришлось выложить всё, что у нас есть, чтобы догнать. В концовке показали хорошую защиту, забрали подбор и забили важные броски. Это и стало ключом к успеху», — приводит слова Савкова официальный телеграм-канал МБА-МАИ.