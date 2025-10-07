Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Эмоции зашкаливают». Савков раскрыл детали нервной концовки матча МБА-МАИ — «Енисей»

«Эмоции зашкаливают». Савков раскрыл детали нервной концовки матча МБА-МАИ — «Енисей»
Комментарии

Атакующий защитник московской МБА-МАИ Павел Савков поделился своими впечатлениями после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», в котором именно его трёхочковый бросок в концовке принёс команде победу.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
78 : 77
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Трушкин - 16, Зубков - 11, Личутин - 10, Савков - 8, Исмаилов - 8, Барашков - 7, Певнев - 7, Платунов - 6, Воронов - 3, Зайцев - 2, Комолов, Огарков
Енисей: Артис - 25, Тасич - 15, Антипов - 12, Ведищев - 8, Коулмэн - 6, Рыжов - 6, Евдокимов - 3, Долинин - 2, Шлегель, Скуратов, Середа, Ванин

«Сейчас эмоции просто зашкаливают. Все счастливы. Игра была не самой хорошей в плане качества, но в итоге добились победы. Наверное, слишком рано расслабились и поверили в победу, когда довольно быстро оторвались в счёте на старте, «Енисей» нас наказал за это.

В итоге пришлось выложить всё, что у нас есть, чтобы догнать. В концовке показали хорошую защиту, забрали подбор и забили важные броски. Это и стало ключом к успеху», — приводит слова Савкова официальный телеграм-канал МБА-МАИ.

Сейчас читают:
Россияне не перестают удивлять в Единой лиге! У Павла Савкова железные нервы. Видео
Россияне не перестают удивлять в Единой лиге! У Павла Савкова железные нервы. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android