Даллас Маверикс – Оклахома-сити Тандер, результат матча 7 октября 2025, счет 106:89, предсезонный матч НБА 2025/2026

«Даллас» переиграл чемпиона НБА «Оклахому» в предсезонном матче
В ночь с 6 на 7 октября мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США, штат Техас) завершился предсезонный матч НБА между «Даллас Маверикс» и победителем предыдущего сезона-2024/2025 «Оклахома-Сити Тандер». Победа со счётом 106:89 осталась за «Далласом».

НБА — предсезонные матчи
07 октября 2025, вторник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
106 : 89
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Вашингтон - 14, Кристи - 12, Харди - 12, Flagg - 10, Дэвис - 7, Пауэлл - 7, Робинсон-Эрл - 7, Cleveland - 7, Расселл - 5, Nembhard - 5, Kelly - 5, Томпсон - 5, Лайвли - 4, Cisse - 4, Маршалл - 2
Оклахома-Сити Тандер: Barnhizer - 16, Уильямс - 14, Austin - 13, Дженг - 12, Гортман - 12, Уоллес - 8, Youngblood - 6, Леонс - 5, Джо - 3, Дорт, Холмгрен, Хартенштайн

Тройку самых результативных игроков матча составили Брукс Барнхайзер из «Оклахомы», набравший 16 очков при семи подборах и двух результативных передачах, а также тяжёлые форварды Джейлин Уильямс («Оклахома», 14 очков, шесть подборов, два результативных паса) и Пи Джей Вашингтон («Даллас», 14 очков, три подбора, одна результативная передача).

