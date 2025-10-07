«Даллас» переиграл чемпиона НБА «Оклахому» в предсезонном матче

В ночь с 6 на 7 октября мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США, штат Техас) завершился предсезонный матч НБА между «Даллас Маверикс» и победителем предыдущего сезона-2024/2025 «Оклахома-Сити Тандер». Победа со счётом 106:89 осталась за «Далласом».

Тройку самых результативных игроков матча составили Брукс Барнхайзер из «Оклахомы», набравший 16 очков при семи подборах и двух результативных передачах, а также тяжёлые форварды Джейлин Уильямс («Оклахома», 14 очков, шесть подборов, два результативных паса) и Пи Джей Вашингтон («Даллас», 14 очков, три подбора, одна результативная передача).