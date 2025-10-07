17 очков Николы Йокича помогли «Денверу» одолеть «Торонто» в предсезонном матче НБА

В ночь с 6 на 7 октября мск на паркете «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился предсезонный матч НБА между клубами «Торонто Рэпторс» и «Денвер Наггетс». Победа со счётом 112:108 осталась за «Денвером».

Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич набрал 17 очков, добавив к ним шесть подборов и пять результативных передач.

Тройку самых результативных игроков матча составили набравшие по 19 очков Ар Джей Барретт («Торонто», четыре подбора, три результативные передачи), Брэндон Ингрэм («Торонто», один подбор, две результативные передачи) и Кристиан Браун («Денвер», два подбора, две результативные передачи).