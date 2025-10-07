17 очков Николы Йокича помогли «Денверу» одолеть «Торонто» в предсезонном матче НБА
Поделиться
В ночь с 6 на 7 октября мск на паркете «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился предсезонный матч НБА между клубами «Торонто Рэпторс» и «Денвер Наггетс». Победа со счётом 112:108 осталась за «Денвером».
НБА — предсезонные матчи
07 октября 2025, вторник. 05:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
108 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 19, Барретт - 19, Мамукелашвили - 15, Шид - 11, Куикли - 8, Агбаджи - 7, Могбо - 6, Дик - 5, Уолтер - 5, Murray-Boyles - 4, Лоусон - 2, Сарр - 2, Martin - 2, Баттл - 2, Барнс - 1, Роден, Темпл, Шомше, Hepburn
Денвер Наггетс: Браун - 19, Йокич - 17, Маррей - 17, Джонсон - 11, Строутер - 9, Хардуэй-младший - 7, Браун - 7, Холмс - 6, Валанчюнас - 6, Тайсон - 3, Jones - 2, Bates - 2, Ннаджи - 2, Пикетт - 2, Уотсон - 1, Эдвардс - 1, Джонс, Гордон, Браун
Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич набрал 17 очков, добавив к ним шесть подборов и пять результативных передач.
Тройку самых результативных игроков матча составили набравшие по 19 очков Ар Джей Барретт («Торонто», четыре подбора, три результативные передачи), Брэндон Ингрэм («Торонто», один подбор, две результативные передачи) и Кристиан Браун («Денвер», два подбора, две результативные передачи).
Комментарии
- 7 октября 2025
-
07:43
-
06:05
-
04:00
-
03:00
-
01:18
-
00:21
-
00:15
-
00:08
- 6 октября 2025
-
23:27
-
23:23
-
23:17
-
22:19
-
22:09
-
21:44
-
21:37
-
21:24
-
20:43
-
20:15
-
19:23
-
18:47
-
18:33
-
17:40
-
16:48
-
15:48
-
14:58
-
14:32
-
13:58
-
13:49
-
12:58
-
12:39
-
11:57
-
11:50
-
11:16
-
10:54
-
10:00