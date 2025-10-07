Расписание матчей Еврокубка на 7 октября

Сегодня, 7 октября, состоятся три матча 2-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 7 октября:

19:00 мск – «Нептунас» – У-БТ;

20:00 мск – «Ратиофарм» Ульм – «Паниониос»;

20:00 мск – «Бешикташ» – «Лондон Лайонс».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года в составе «Денвер Наггетс» Влатко Чанчар, ныне выступающий за «Милан», раскрыл, сколько игроки платят за вина в ресторанах.

Главные новости дня: