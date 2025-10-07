Расписание матчей Еврокубка на 7 октября
Сегодня, 7 октября, состоятся три матча 2-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Еврокубок. Расписание матчей на 7 октября:
19:00 мск – «Нептунас» – У-БТ;
20:00 мск – «Ратиофарм» Ульм – «Паниониос»;
20:00 мск – «Бешикташ» – «Лондон Лайонс».
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нептунас
Клайпеда, Литва
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
07 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Не начался
Паниониос
Афины, Греция
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
07 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Лондон Лайонс
Лондон, Великобритания
Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.
Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года в составе «Денвер Наггетс» Влатко Чанчар, ныне выступающий за «Милан», раскрыл, сколько игроки платят за вина в ресторанах.
