Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Какое решение сегодня примет Леброн Джеймс?

Какое решение сегодня примет Леброн Джеймс?
Комментарии

Вчера, 6 октября, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил об ожидаемом анонсе, который назвал «Решение всех решений».

Видео с объявлением появилось на его странице в социальной сети. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос, что за решение озвучит легендарный спортсмен.

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

Напомним, в 2010 году Джеймс сделал объявление о переходе из «Кливленд Кавальерс» в «Майами Хит» в телевизионном спецвыпуске ESPN под названием «Решение». Это событие стало одним из самых обсуждаемых в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Решение Леброн пообещал назвать в 12:00 по тихоокеанскому времени (19:00 мск).

Следить за развитием событий:
Решение, которое может изменить восприятие нового сезона НБА! Что объявит Леброн? LIVE
Live
Решение, которое может изменить восприятие нового сезона НБА! Что объявит Леброн? LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android