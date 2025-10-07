Какое решение сегодня примет Леброн Джеймс?

Вчера, 6 октября, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил об ожидаемом анонсе, который назвал «Решение всех решений».

Видео с объявлением появилось на его странице в социальной сети. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос, что за решение озвучит легендарный спортсмен.

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

Напомним, в 2010 году Джеймс сделал объявление о переходе из «Кливленд Кавальерс» в «Майами Хит» в телевизионном спецвыпуске ESPN под названием «Решение». Это событие стало одним из самых обсуждаемых в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Решение Леброн пообещал назвать в 12:00 по тихоокеанскому времени (19:00 мск).

