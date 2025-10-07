Скидки
Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Баскетбол

«Хватит! Перестаньте лгать». Яннис Адетокунбо выступил с личным заявлением

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выступил с обращением после публикаций в СМИ, касающихся его семьи и детей.

«Не публикуйте больше фотографии моих детей ни на одной платформе… Хватит! Перестаньте лгать и подвергать мою семью опасности. Известность — результат моих собственных решений, но не решений моих детей. Каждый ребёнок имеет право расти без давления общественности. Им нужен личный простор, чтобы развиваться и познавать мир, не чувствуя, что за ними следят или оценивают их действия. Как отец я обязан защищать их частную жизнь, чтобы они могли расти с уверенностью, достоинством и чувством безопасности», — написал Адетокунбо на своей странице в социальных сетях.

Главные новости дня:

