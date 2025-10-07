Алперен Шенгюн ответил, как выступление на ЧЕ-2025 отобразится на игре в новом сезоне НБА

23-летний турецкий центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн признался, что выступление за сборную Турции на Евробаскете-2025 помогло ему лучше подготовиться к новому сезону НБА.

«Помогло ли участие в Евробаскете подготовиться к сезону в НБА? Конечно. У меня не было продолжительного отдыха после игры за сборную, и это хорошо для меня. Я вернулся сюда уже в форме и готов к сезону. Чувствую себя лучше в физическом плане. Не знаю, но, пожалуй, я стал быстрее — с мячом и без него», — приводит слова Шенгюна Eurohoops.

В сезоне-2024/2025 Шенгюн принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 19,1 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 4,9 передачи.

