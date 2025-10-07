Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алперен Шенгюн ответил, как выступление на ЧЕ-2025 отобразится на игре в новом сезоне НБА

Алперен Шенгюн ответил, как выступление на ЧЕ-2025 отобразится на игре в новом сезоне НБА
Комментарии

23-летний турецкий центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн признался, что выступление за сборную Турции на Евробаскете-2025 помогло ему лучше подготовиться к новому сезону НБА.

«Помогло ли участие в Евробаскете подготовиться к сезону в НБА? Конечно. У меня не было продолжительного отдыха после игры за сборную, и это хорошо для меня. Я вернулся сюда уже в форме и готов к сезону. Чувствую себя лучше в физическом плане. Не знаю, но, пожалуй, я стал быстрее — с мячом и без него», — приводит слова Шенгюна Eurohoops.

В сезоне-2024/2025 Шенгюн принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 19,1 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 4,9 передачи.

Материалы по теме
Фред Ванвлит травмирован всерьёз. Но чемпионские планы «Хьюстона» не рушатся
Фред Ванвлит травмирован всерьёз. Но чемпионские планы «Хьюстона» не рушатся

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android