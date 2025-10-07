Микаэль Янтунен высказался о переходе 18-летнего Миикки Мууринена в клуб Евролиги

Финский форвард «Фенербахче» Микаэль Янтунен поделился подробностями относительно разговора с 18-летним соотечественником Мииккой Мууриненом, который перешёл в «Партизан». Ранее сообщалось, что с белградским клубом Миикка подписал трёхлетний контракт.

«Для него это будет отличным опытом. Он окажется в очень требовательной среде и будет учиться у потрясающего тренера [Желько Обрадовича]. Считаю, что это отличный шаг для него», — приводит слова Янтунена Basket News.

Напомним, «Партизан» выступает в Евролиге. В двух матчах нынешнего сезона сербский клуб одержал одну победу и потерпел одно поражение.

