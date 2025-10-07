Спенсер Хейвуд назвал топ-5 величайших игроков в истории НБА

Чемпион НБА 1980 года и четырёхкратный участник Матча всех звёзд североамериканской лиги Спенсер Хейвуд поделился мнением о пяти величайших баскетболистах в истории НБА. Прославленный баскетболист отметил, что точный порядок игроков не имеет принципиального значения.

«Не знаю в каком порядке… Карим Абдул-Джаббар, Майкл Джордан, Леброн Джеймс. Боже, мне не хочется вытеснять Мэджика Джонсона. Да, мне придётся выбрать моего друга. Также назову Коби Брайанта, потому что я его очень люблю. Именно он позвонил мне и сказал: «Приходи, посидим вместе. Думаю, я хочу снять этот фильм о тебе», — сказал Хейвуд в подкасте All The Smoke.

