Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Спенсер Хейвуд назвал топ-5 величайших игроков в истории НБА

Спенсер Хейвуд назвал топ-5 величайших игроков в истории НБА
Комментарии

Чемпион НБА 1980 года и четырёхкратный участник Матча всех звёзд североамериканской лиги Спенсер Хейвуд поделился мнением о пяти величайших баскетболистах в истории НБА. Прославленный баскетболист отметил, что точный порядок игроков не имеет принципиального значения.

«Не знаю в каком порядке… Карим Абдул-Джаббар, Майкл Джордан, Леброн Джеймс. Боже, мне не хочется вытеснять Мэджика Джонсона. Да, мне придётся выбрать моего друга. Также назову Коби Брайанта, потому что я его очень люблю. Именно он позвонил мне и сказал: «Приходи, посидим вместе. Думаю, я хочу снять этот фильм о тебе», — сказал Хейвуд в подкасте All The Smoke.

Материалы по теме
Мир ждёт развязки — каким будет следующий шаг Леброна Джеймса?
Опрос
Мир ждёт развязки — каким будет следующий шаг Леброна Джеймса?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android