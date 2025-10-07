Скидки
Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Дэнни Грин рассказал, как Леброн косвенно помог «Торонто» завоевать чемпионство в НБА

Дэнни Грин рассказал, как Леброн косвенно помог «Торонто» завоевать чемпионство в НБА
Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин вспомнил о сезоне-2018/2019, когда он выступал за «Торонто Рэпторс». Канадский клуб в том сезоне завоевал титул, ставший вторым в карьере Грина.

«Это была коллективная работа. Всё зависело не только от нас и нашего опыта. Хочу отметить, что Кайл Лоури сделал ещё один шаг вперёд. В распоряжении Ника Нёрса, который тогда только возглавил команду, было несколько игроков, готовых проявить лидерские качества. Фред [Ванвлит] чувствовал себя немного увереннее. И также отмечу, что, когда Леброн Джеймс ушёл на Запад, это немного помогло. Да, у нас была небольшая поддержка», — сказал Грин во время стрима.

Леброн Джеймс перед началось сезона-2018/2019 покинул «Кливленд Кавальерс» и перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», где выступает до сих пор.

