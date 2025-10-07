Скидки
Баскетбол

Форвард «Дубая» Джанан Муса получил травму — источник

Форвард «Дубая» Джанан Муса получил травму — источник
Боснийский лёгкий форвард «Дубая» Джанан Муса получил травму колена и выбыл из строя на несколько недель. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Маттео Адреани.

26-летний спортсмен присоединился к «Дубаю» летом нынешнего года. Ранее он выступал за мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Евролиги Муса принял участие в двух матчах, в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 3,5 подбора и отдавал 3,5 передачи.

Ранее финский форвард «Фенербахче» Микаэль Янтунен поделился подробностями относительно разговора с 18-летним соотечественником Мииккой Мууриненом, который перешёл в «Партизан».

