Заявление Леброна спровоцировало кратное увеличение стоимости билетов «Лейкерс» — TickPick

Билеты на заключительный домашний матч «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз» резко возросли в цене. Как отмечает сервис TickPick в социальных сетях, самый дешёвый билет стоит в настоящий момент $ 445.

Аналитики связывают резкий рост стоимости билетов с недавней публикацией лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее спортсмен сообщил о предстоящем анонсе, который назвал «Решение всех решений». Отмечается, что до публикации Леброна билеты можно было приобрести за $ 85.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: