Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилберт Аренас обратился к Леброну Джеймсу, анонсировавшему важное решение

Гилберт Аренас обратился к Леброну Джеймсу, анонсировавшему важное решение
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас поделился мнением о предстоящем анонсе лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее ветеран «озёрников» назвал его «Решение всех решений».

«Нет, нам не нужно никаких решений. Сейчас не время принимать решения, окей? Сезон вот-вот начнётся. Я посмотрел обе предсезонные игры. Ты нам нужен. Ты и Лука. Не надо никаких решений. Не хочу этого слышать. Лучше расскажи, что у тебя выйдут новые невидимые кроссовки или что-то такое. Но если ты собираешься сказать, что уходишь или заканчиваешь карьеру, то нет. Не сейчас! Ладно?» — сказал Аренас в своём подкасте.

Материалы по теме
Решение, которое может изменить восприятие нового сезона НБА! Что объявит Леброн? LIVE
Live
Решение, которое может изменить восприятие нового сезона НБА! Что объявит Леброн? LIVE

Лука Дончич и Леброн Джеймс на медиадне «Лейкерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android