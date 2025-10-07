Гилберт Аренас обратился к Леброну Джеймсу, анонсировавшему важное решение

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас поделился мнением о предстоящем анонсе лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее ветеран «озёрников» назвал его «Решение всех решений».

«Нет, нам не нужно никаких решений. Сейчас не время принимать решения, окей? Сезон вот-вот начнётся. Я посмотрел обе предсезонные игры. Ты нам нужен. Ты и Лука. Не надо никаких решений. Не хочу этого слышать. Лучше расскажи, что у тебя выйдут новые невидимые кроссовки или что-то такое. Но если ты собираешься сказать, что уходишь или заканчиваешь карьеру, то нет. Не сейчас! Ладно?» — сказал Аренас в своём подкасте.

Лука Дончич и Леброн Джеймс на медиадне «Лейкерс»: