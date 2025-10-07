Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, в какую команду НБА мог перейти Яннис Адетокунбо в межсезонье – источник

Стало известно, в какую команду НБА мог перейти Яннис Адетокунбо в межсезонье – источник
Комментарии

Тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо рассматривал варианты продолжения карьеры за пределами «Милуоки Бакс» только с одним клубом — «Нью-Йорк Никс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

«По данным источников ESPN, «Нью-Йорк» был единственной командой, которую Яннис Адетокунбо хотел рассмотреть за пределами «Милуоки» в межсезонье. «Никс» и «Бакс» в определённый период вели переговоры», — написал Чарания.

В сезоне-2024/2025 Яннис принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 30,4 очка, делал 11,9 подбора и отдавал 6,5 передач при 60,1% точности с игры.

Материалы по теме
Какие суперзвёзды могут перейти в «Голден Стэйт» в 2027 году
Какие суперзвёзды могут перейти в «Голден Стэйт» в 2027 году

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android