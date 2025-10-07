Стало известно, в какую команду НБА мог перейти Яннис Адетокунбо в межсезонье – источник

Тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо рассматривал варианты продолжения карьеры за пределами «Милуоки Бакс» только с одним клубом — «Нью-Йорк Никс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

«По данным источников ESPN, «Нью-Йорк» был единственной командой, которую Яннис Адетокунбо хотел рассмотреть за пределами «Милуоки» в межсезонье. «Никс» и «Бакс» в определённый период вели переговоры», — написал Чарания.

В сезоне-2024/2025 Яннис принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 30,4 очка, делал 11,9 подбора и отдавал 6,5 передач при 60,1% точности с игры.

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025: