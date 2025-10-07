Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Известный эксперт иронично ответил, что за решение сегодня примет Леброн Джеймс

Известный эксперт иронично ответил, что за решение сегодня примет Леброн Джеймс
Комментарии

Американский спортивный журналист Джейсон Уитлок в шутливой манере высказался на тему предстоящего анонса лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее ветеран «озёрников» назвал его «Решение всех решений».

«Источники: Леброн собирается объявить, что он и Бронни завершат карьеру по окончании этого сезона», — написал Уитлок на своей странице в социальных сетях.

Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА. Игрок четырежды получал награду MVP и столько же раз становился самым ценным игроком финальных серий. 21 раз принимал участие в Матче всех звёзд североамериканской лиги.

Материалы по теме
Решение, которое может изменить восприятие нового сезона НБА! Что объявит Леброн? LIVE
Live
Решение, которое может изменить восприятие нового сезона НБА! Что объявит Леброн? LIVE

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android