Известный эксперт иронично ответил, что за решение сегодня примет Леброн Джеймс

Американский спортивный журналист Джейсон Уитлок в шутливой манере высказался на тему предстоящего анонса лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее ветеран «озёрников» назвал его «Решение всех решений».

«Источники: Леброн собирается объявить, что он и Бронни завершат карьеру по окончании этого сезона», — написал Уитлок на своей странице в социальных сетях.

Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА. Игрок четырежды получал награду MVP и столько же раз становился самым ценным игроком финальных серий. 21 раз принимал участие в Матче всех звёзд североамериканской лиги.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»: