Экс-игрок НБА ответил, смог бы сегодня кто-то сдержать Шакила О’Нила времён 2001 года

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Олден Полинис вспомнил о соперничестве с прославленным центровым Шакилом О'Нилом.

«Кто способен остановить Шакила О’Нила сегодня? Того Шака из 2001 года? Никто», – сказал Полинис на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Многими фанатами и экспертами признаётся, что О'Нил – один из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Помимо завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

