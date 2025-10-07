Скидки
Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
20:00 Мск
Экс-игрок НБА ответил, смог бы сегодня кто-то сдержать Шакила О’Нила времён 2001 года

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Олден Полинис вспомнил о соперничестве с прославленным центровым Шакилом О'Нилом.

«Кто способен остановить Шакила О’Нила сегодня? Того Шака из 2001 года? Никто», – сказал Полинис на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Многими фанатами и экспертами признаётся, что О'Нил – один из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Помимо завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Шакил О'Нил показал, какую еду покупает в супермаркете:

