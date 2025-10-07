Скидки
Бешикташ Стамбул — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
20:00 Мск
Видео: Егор Дёмин в составе «Бруклина» прибыл в Макао на предсезонный турнир
Российский разыгрывающий Егор Дёмин вместе с «Бруклин Нетс» прибыл в Макао, где команда примет участие в предсезонном турнире. Соответствующим видео россиянин поделился в своём телеграм-канале.

«Большой предсезонный эвент в Макао начинается», — подписал видео Дёмин.

Егор Дёмин в составе «Бруклина» прибыл в Макао на предсезонный турнир:

В рамках мероприятия «Бруклин» проведёт два товарищеских матча с «Финикс Санз» — 10 и 12 октября. Эти встречи станут частью многолетнего партнёрства НБА с Sands China, направленного на развитие лиги в Азии, в том числе в Китае.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

