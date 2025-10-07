Скидки
Майкл Фелпс обратился к сыну Майкла Джордана после публикации о трезвости, тот ответил

Маркс Джордан, сын легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей информацией.

«Шесть месяцев трезвого образа жизни и всё ещё душа компании. 180 дней», — написал Джордан.

В комментариях к публикации Маркуса отреагировал 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. «Вперёд!» – написал прославленный пловец, на что Маркус ему ответил: «Да, точно. Давай скоро что-нибудь замутим».

Напомним, в феврале этого года Маркус был арестован. Полиция обнаружила сына легенды НБА сидящим в своём автомобиле, припаркованном на железнодорожных путях во Флориде.

