Полинайс назвал единственного игрока, перед которым испытывал страх за время карьеры в НБА

Полинайс назвал единственного игрока, перед которым испытывал страх за время карьеры в НБА
Аудио-версия:
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Олден Полинайс рассказал о своих впечатлениях от противостояний с легендарным центровым Шакилом О’Нилом.

«Единственным, кого я реально боялся, был Шакил в 2001 году. Он был буквально Суперменом. До этого я никого не боялся, но, впервые столкнувшись с ним, подумал: «Чёрт, это больно». Я был в шоке. Он здорово поработал летом, и впервые за карьеру я действительно испугался», — сказал Полинайс на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории НБА. В североамериканской лиге Шакил завоевал четыре титула, получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд.

